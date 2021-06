Glückstadt : Mit ausländischem Führerschein gefahren – Polizei zeigt Frau an

Mit einem ausländischen Führerschein dürfen Autofahrer nur ein Jahr lang in Deutschland unterwegs sein.

Glückstadt | Die Polizei hat am frühen Mittwochabend in der Klaus-Groth-Straße eine 44-jährigen Autofahrerin ohne besonderen Anlass angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die schon seit über fünf Jahren in der Elbestadt wohnende Ausländerin noch immer mit dem alten Führerschein ihrer früheren Heimat unterwegs ist. Diesen hätte sie binnen eine...

