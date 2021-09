Tierischer Besuch im Wahllokal : Steinburger Wählerin reitet mit Pferd zur Bundestagswahl

Da staunte der Wahlvorschlag nicht schlecht: Eine Wählerin kam hoch zu Ross, um ihr Kreuz zu machen.

Heiligenstedtenerkamp | Da staunte der Wahlvorstand nicht schlecht: In der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp ist eine Frau mit dem Pferd zum Wahllokal geritten. Kurzerhand wurde „Berchen“, so der Name des Tieres, mit hereingebeten. „Wir haben selbstverständlich darauf geachtet, dass das Pferd kein Kreuz macht“, sagt Wahlvorstand Lennart Lamke mit einem Schmunzeln. Pferd am F...

