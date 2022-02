Ministerpräsident bei Vishay : „Rückenwind“ von Daniel Günther für Millionen-Investition in Itzehoe

Bei einem Besuch in Itzehoe ließ sich Ministerpräsident Daniel Günther über die Expansionspläne von Vishay informieren. Das US-Konzern will im Innovationsraum für 300 Millionen Dollar eine Chip-Fabrik bauen.

Itzehoe | Das ist ein Projekt, was es in dieser Größenordnung nicht so häufig gibt: Der US-Konzern Vishay wird seinen Standort in Itzehoe ausbauen und rund 300 Millionen Dollar in eine neue Chipfabrik investieren. Als Ministerpräsident Daniel Günther jetzt bei den Nachbarn und Partnern vom Fraunhofer Isit zu Gast war, um einen Förderbescheid für die Batteriefor...

