Glückstadt : Michael Buschhaus geht in Pension: Polizeibeamter alter Schule

Michael Buschhaus (61) ist Glückstädter und war immer Polizist in Glückstadt. Kollegen verabschieden ihn in den Ruhestand.

Glückstadt | Kleiner Bahnhof in Corona-Zeiten für einen großen Anlass: Am Dienstag, 30. November, wird mit Michael Buschhaus ein Schutzmann der alten Schule pensioniert. Er kennt viele Glückstädter, denn er war immer als Polizist in der Elbestadt tätig. Polizeistationsleiter Michael Gohr würdigte den 61-Jährigen bereits am vergangenen Freitag im großen Aufenthalts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.