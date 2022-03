Erfolgreiche Kegler : Meister der Landesliga kommen aus Glückstadt

Glückstädter Kegler sind so erfolgreich wie nie. Trotzdem werden sie wohl mangels Spieler nicht in der Bundesliga spielen.

Glückstadt | Die Kegler vom KSC Bielenberg sind zum ersten Male in der Vereinsgeschichte Meister der Landesliga geworden. Am letzten Spieltag sicherten sie sich in einem spannenden Spieltag am Ende nochmals vier Punkte. Auf den Nebenbahnen kegelten gleichzeitig die bis dahin auf den ersten beiden Plätzen liegenden Kegler aus Marne und Phönix/Kiel II. direkt gegene...

