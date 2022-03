Müllsammeln in Wilster : Mehr als 50 Teilnehmer säubern die Stadt – und die Feuerwehr reinigt Verkehrsschilder

Auch die Kanugruppe und die Jugendfeuerwehr hatten sich mit großen Gruppen an dem Großreinemachen beteiligt.

Wilster | In Wilster findet die Müll-Sammelaktion „Saubere Landschaft“ immer am „Dritten im Dritten“ – dem dritten Sonnabend im dritten Monat des Jahres – statt. So trafen sich Sonnabend viele fleißige Müllsammler an der Feuerwache. Das bewährte Organisationsteam – Jürgen Ruge, Manfred Schmiade, Bürgermeister Walter Schulz und Kreispräsident Peter Labendowicz –...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.