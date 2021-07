Baustellen in Glückstadt : Markt: Einmündungsbereich gesperrt

Es gibt neue Baustellen in Glückstadt.

Glückstadt | Seit Dienstag ist der Einmündungsbereich Am Fleth und Am Markt vor ehemals Arko voll gesperrt. Dort stehen Pflasterarbeiten an, damit künftig Fußgängerinnen und Fußgänger barrierefrei die Fahrbahn zwischen der Bushaltestelle und Arko queren können. Damit die Verfugung abhärten kann, wird die Sperrung erst am Montag, 26. Juli, wieder aufgehoben. Wer al...

