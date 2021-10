Hohenlockstedt und Finnland : Verdienstkreuz am Bande für Mark Aretz

Der Bundespräsident würdigte damit die Verdienste um die Freundschaft besonders zwischen Hohenlockstedt und Finnland.

Kiel/Hohenlockstedt | Mark Aretz hat in Kiel das Verdienstkreuz am Bande erhalten. Finanzministerin Monika Heinold überreichte die Auszeichnung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser würdigte damit vor allem die „großen Verdienste um die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Finnland“, denen sich Aretz in den vergangenen fast 20 Jahren gewidmet...

