VHS Kellinghusen : Marionettenbühne vor Neustart mit neuem Konzept

Dabei sollen die Kinder vor allem zum Mitmachen angeregt werden, erhoffen sich die beiden letzten verbliebenen Puppenspielerinnen Ilka Dohrn und Jaana Fischer.

Kellinghusen | Die Marionettenbühne der städtischen Volkshochschule (VHS) in Kellinghusen startet mit einem neuen Stück in die Frühjahrssaison. Los geht es Sonntag, 6. März, um 11 Uhr mit dem Stück „Mausi Maus zeigt euch ihr Haus“. Der Spielort ist wie gewohnt die ehemalige Turnhalle in der Schulstraße. Weitere Veranstaltungen sind an jedem ersten Sonntag im Monat g...

