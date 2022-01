Ehrenamtliches Engagement : Manuela und Ingolf Streich: 75 Jahre für Lägerdorf aktiv

Neben seinem Engagement für die Gemeinde arbeitet das Ehepaar auch in anderen Vereinen und Institutionen mit.

Lägerdorf | „Wenn wir hier leben, dann engagieren wir uns auch hier.“ Für Manuela Streich und ihrem Mann Ingolf sind das keine leeren Worte. Das Lägerdorfer Ehepaar ist von Bürgermeister Jürgen Tiedemann geehrt worden – für gemeinsame 75 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde. Die überzeugten Sozialdemokraten sind jedoch nicht nur in der Politik engagiert. Sie arbeiten auch in zahlreichen Vereinen und Institutionen mit. Mein Vater als überzeugter Gewerkschafter hat mir praktisch in die Wiege gelegt, dass man Gewerkschaftsmitglied sein muss. Mit 43 Jahren in der Gemeindepolitik führt der gebürtige Lägerdorf Ingolf Streich (67) die ehe-interne Rangliste an. „Mein Vater als überzeugter Gewerkschafter hat mir praktisch in die Wiege gelegt, dass man Gewerkschaftsmitglied sein muss.“ 1971 trat Ingolf Streich in die Gewerkschaft ein, von dort war es nicht mehr weit bis zur SPD-Mitgliedschaft 1973. „Dort begann dann der klassische Weg vom Plakatkleber aufwärts.“ 1978 wurde er bürgerliches Ausschussmitglied, 1981 dann Gemeindevertreter. Mit einer vierjährigen Unterbrechung sitzt der 67-Jährige seitdem in der Vertretung, seit 1994 ist er SPD-Fraktionsvorsitzender und zurzeit auch 2. stellvertretender Bürgermeister. Seit 1990 in der Gemeindevertretung Manuela Streich (61), die als Teenager mit ihren Eltern von Itzehoe nach Lägerdorf zog, trat als 17-Jährige der SPD bei, „das ist mein Ding“, wusste sie schon damals. „Über den Kampf für ein Jugendhaus bin ich dann nach und nach in die Gemeindepolitik hineingerutscht“, beschreibt sie ihre politischen Anfänge. 1990 wurde sie bürgerliches Ausschussmitglied, der Gemeindevertretung gehört sie seit 2008 an. Während sich Ingolf Streich vor allem im Umweltbereich engagiert, sind es bei seiner Ehefrau Manuela die sozialen Themen. Ob Seniorenkaffee, Neujahrsempfang, Weihnachtsmarkt, Kinderfasching oder Flohmärkte –viele dieser Veranstaltungen organisierte sie teilweise über Jahrzehnte mit. „Wenn wir gefragt werden, helfen wir“, sagt Ingolf Streich. Die SPD aufrechtzuerhalten, ist mein Steckenpferd. Aktiv sind beide auch in der Migrationsbetreuung und vor allem in der SPD. Ingolf Streich als Mitherausgeber der SPD-Zeitung Kreideloch, die 61-Jährige als Ortsvorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende. Die Partei sei ein Herzensanliegen, betont Manuela Streich. „Sie aufrechtzuerhalten, ist mein Steckenpferd.“ Und ein weiteres Herzensthema vereint das Ehepaar: Der Jugendaustausch mit der polnischen Partnergemeinde Sepopol, das sie jährlich organisieren. Neuestes Steckenpferd ist die gemeinsame Arbeit im Heimatmuseum, gemeinsam mit dessen Leiter Uwe Erickson. Ans Aufhören denken die beiden Lägerdorfer vorerst noch nicht. „Solange es Spaß bringt, machen wir so weiter“, sagt Manuela Streich. Und ihr Ehemann nickt dazu. ...

