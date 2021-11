Unglück am Nord-Ostsee-Kanal : Mann will Hunde aus dem Wasser retten und geht unter – Suche am Sonntag fortgesetzt

Augenzeugen sahen, wie der 44-Jährige um Hilfe schrie und immer wieder unterging. Mittlerweile wurde die Suche wegen der einsetzenden Dunkelheit beendet.

Schafstedt | Tragisches Unglück am Nord-Ostsee-Kanal nahe der A23-Hochbrücke: Weil sie einem Reh hinterher jagten, sind zwei Hunde eines Spaziergängers am Samstag (6. November) ins Wasser gesprungen. Der Mann wollte die Tiere retten, zog daraufhin seine Kleidung aus und sprang in den Kanal. Kurze Zeit später sei er allerdings untergegangen, während die Tiere wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.