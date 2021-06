Polizei schlägt Scheibe ein : Mann lässt Pitbull in Horst im Auto zurück – Lebensgefahr

Als am Donnerstagvormittag (17. Juni) eine Polizeistreife bei dem Wagen eintraf, war der Hundehalter noch immer nicht zurück und der Hund kollabierte fast. Der Halter wurde angezeigt.

Horst | Eigentlich weiß man, dass in diesem Fall Lebensgefahr besteht – dieser Hundehalter aber machte es trotzdem und zeigte sich hinterher auch noch uneinsichtig: Am Donnerstagvormittag (17. Juni) hatte ein Mann sein Auto in der prallen Hitze auf einem Parkplatz in Horst abgestellt und seinen Pitbull darin zurückgelassen. Noch ist nicht klar, ob der Hund üb...

