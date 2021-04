Bei Polizeikontrolle erwischt : Mann fährt in Itzehoe berauscht und ohne Führerschein

Die Polizei ertappte am Sandberg einen Autofahrer, der keinen Führerschein besitzt, aber Drogen bei sich trug.

Itzehoe | Am Mittwochnachmittag (28. April) haben Beamte des Zolls und der Polizei in Itzehoe einen Autofahrer überprüft, der unter Drogeneinfluss stand. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht, er hatte im Auto aber verschiedene Betäubungsmittel bei sich. Fahrer hatte Ecstasy genommen Um 14 Uhr stoppte der Zoll im Sandberg am Ortsausgang einen Audi und...

