Einstimmig gewählt : Manfred Bauch für die SPD neu in der Ratsversammlung Wilster

Weitere Personalien: Schiedsfrauen sind Britta Schröder und Kerrin Nagel, Seniorenbeiratsmitglied wird Heike Baasch.

Wilster | Manfred Bauch sitzt jetzt für die SPD am Wilsteraner Ratstisch. In der Sitzung der Ratsversammlung am Montagabend wurde er einstimmig als Ratsherr bestätigt. Manfred Bauch tritt damit die Nachfolge des verstorbenen Kay-Uwe Kaspereit an. Bürgermeister Walter Schulz verpflichtete Bauch für das neue Amt – coronabedingt auf Abstand im Sitzungssaal des Amt...

