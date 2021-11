Elektro-Innung Steinburg : Malte Ahmling übernimmt Obermeister-Posten von Gerd Sievers

Nach zehn Jahren im Amt kandidierte der bisherige Obermeister Gerd Sievers nicht mehr.

Schenefeld | Die Steinburger Elektro-Innung hat einen neuen Obermeister. Während der Innungsversammlung in Schenefeld wählten die Mitglieder Malte Ahmling. Er ist Nachfolger von Gerd Sievers, der nach zehn Jahren an der Spitze der Innung nicht mehr zur Wiederwahl stand. Zuvor war er bereits fünf Jahre stellvertretender Obermeister. Gerhard Nötzelmann in Ruhesta...

