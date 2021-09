Erster Kontakt mit Schwan Maja : Neue Partnerin für Glückstadts Stadtschwan Christian

Heinz und Heidi Mangels aus Glückstadt hatten sich um den einsamen Schwanenwitwer gekümmert und festgestellt, dass der Schwan traurig wirkte. Das soll sich mit Schwanen-Dame Maja nun ändern. So verlief das erste Treffen...

Glückstadt | „Es hat alles gut geklappt. Nach neun Stunden Fahrtzeit für die Hin- und Rückfahrt haben wir die Schwanendame aus dem Transportbehälter am See in Butendiek ausgesetzt und Christian hat gleich Kontakt zu ihr aufgenommen.“ So bewertet Volker Schulz die Aktion vom Wochenende (25./26. September). Er hatte die Idee, für den einsamen Stadtschwan Christian n...

