Wenzel-Hablik-Museum : Ein Nachmittag mit Märchenerzählerin Sigrid Nolte Schefold

Am 19. September ist sie im Wenzel-Hablik-Museum Itzehoe zu Gast. Klanginstrumente und Habliks Tuschemalereien sollen Jung und Alt in Märchenwelten verschiedener Kulturen entführen.

Itzehoe | „Die Hauptsache dabei ist Fantasie“, behauptete einst der Künstler Wenzel Hablik, und meint damit seine in fließender Tusche gestalteten phantastischen Landschaftsbilder, in denen er zudem eine „interessante Märchenphantastik“ festzustellen glaubte. Passend zu dieser Mentalität wird am Sonntag, 19. September, die bekannte Märchenerzählerin Sigrid N...

