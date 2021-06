Bei Shell-Tankstelle in Itzehoe : Mädchen machen grausamen Fund: Taubenbabys gequält und erschlagen

Sina Jakubzig von der Wildtierhilfe Auenland und die Taubenhilfe wurden alarmiert. Vier der Winzlinge überlebten, ein Küken starb kurz darauf. Auch ältere tote Tiere fanden sich zwischen Schutt und Müll.

Itzehoe/Heiligenstedten | Die beiden Schülerinnen (13 und 15) trauten ihren Augen kaum, als sie am späten Freitagabend (4. Juni) in einen Schuttcontainer schauten, der unter der Autobahnbrücke an der Stör in der Nähe der Shell-Tankstelle in Itzehoe nahe Heiligenstedten steht: Darin lagen zwei Taubenbabys – noch am Leben, aber in scheinbar lebensbedrohlichem Zustand. Per Zufall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.