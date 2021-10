MTV Wilster : Spaß beim Klettern, Rutschen und Balancieren

Die Kita-Kinder sind begeistert vom Bewegungsparcours. Ab 25. Oktober findet das Kinderturnen dann generell wieder in der Sporthalle statt.

Wilster | Viel Spaß an der Bewegung hatten Jungen und Mädchen aus der Kita Schwalbennest beim Turntag, den der MTV Wilster anbot. Begeistert waren die Kinder in der großen Sporthalle bei der Sache. Auch eine Grundschülergruppe nahm teil. In drei Bewegungslandschaften konnten alle ihre Kletterkünste unter Beweis stellen. Alles gemäß der aktuellen Hygienevorschri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.