Nachtleben : MC in Schenefeld empfängt wieder Partygäste – sogar auf neuem Boden

Ab Dezember kann in der MC Eventhalle in Schenefeld wieder gefeiert werden. Gestartet wird am 4. Dezember mit einer 80er / 90er Party. Neben der 3G-Regel müssen Feiernde sich auf höhere Eintrittspreise einstellen.

Schenefeld | Über die MC Eventhalle kursierten im Laufe des vergangenen Jahres einige Gerüchte. So wurde sie angeblich verkauft und Partys würden dort wohl nie wieder stattfinden. Das stimmt nicht, denn die Halle wird nach wie vor von Inhaber Hartmut Steffens geführt und die nächsten Partys sind bereits in Planung, wie er mitteilt. Wir wollen am 4. Dezember mit ...

