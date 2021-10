Peters-Werft in Wewelsfleth : Luxusyacht Ragnar wird wieder in Schuss gebracht

Innerhalb von etwa zwei Monaten wird das Schiff gewartet und instand gesetzt.

Wewelsfleth | Erneut machte eine Luxus-Yacht bei der Peters-Werft an der Stör fest. Im dunklen Morgengrauen, nahezu unbemerkt, durchquerte Ende September die „Ragnar“ das Störsperrwerk auf dem Weg zur Wewelsflether Werft, wo sie nun für zirka zwei Monate am Ausrüstungskai liegt. „Wir werden in diesem Zeitraum Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Yacht durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.