Lumen & Colours in Itzehoe : Neue Bilderserie für Bahnhofsfassade

Weil so viele Bilder eingereicht wurden, kann am Mittwoch mit einer neuen Präsentation auf die Bahnhofsfassade in Itzehoe begonnen werden.

Itzehoe | Das große Projektionsprojekt Lumen & Colours startet am Mittwoch, 27. Oktober, in die nächste Runde. Von 19.30 bis 21 Uhr wird der Itzehoer Bahnhof mit einer neuen Auswahl an Bildern, die für das Projekt eingereicht worden sind, angestrahlt. Der Beamer dafür steht in einem Büro in der gegenüber liegenden Kreisverwaltung. Das Spektakel kann kostenlos v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.