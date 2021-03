Verleihung am Gründungstag : Ehrenmedaille: Glückstadt zeichnet Lilly Hauschildt aus

Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement wurde die 78-jährige Glückstädterin im Rathaus geehrt.

Glückstadt | Am 22. März begeht die Stadt Glückstadt ihren Geburtstag, denn an diesem Tag im Jahre 1617 verlieh König Christian IV. seiner Gründung Namen und Stadtrechte. Aus diesem Anlass vergibt die Stadt seit einigen Jahren am Gründungstag eine Ehrenmedaille an verdiente Bürgerinnen oder Bürger. Da die Ehrung im letzten Jahr wegen der Pandemie ausfiel, übergab ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.