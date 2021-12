Kulturkreis-Konzert : „Liederjan“ in Kellinghusen: Einlass nur für Geimpfte und Genesene

Das wegen der Erkrankung eines Musikers ausgefallene Konzert findet jetzt am 11. Dezember in der St.-Cyriacus-Kirche statt.

Kellinghusen | Auch wenn zurzeit viele Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden – der Kulturkreis Kellinghusen hält am Konzert mit der Gruppe „Liederjan“ fest. Die Veranstaltung findet Sonnabend, 11. Dezember, ab 19 Uhr in der St.-Cyriacus-Kirche statt. Ursprünglich sollte die Gruppe bereits am 19. November auftreten, doch die Veranstaltung musste w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.