Aktion in Meldorf : Lichterkette rund um den Dom – Zeichen gegen Corona-Spaziergänge

Etwa 250 Menschen zeigen sich solidarisch und gedenken der Pandemie-Opfer. Gegendemonstration von 80 Gegnern der Corona-Maßnahmen. Zwischenfälle gab es nicht.

Meldorf | Eine Lichterkette als Zeichen der Solidarität in der Corona-Pandemie: Etwa 250 Menschen versammelten sich am Wochenende rund um den Meldorfer Dom. Die privat organisierte Aktion richtete sich auch gegen Teile der Gesellschaft, die sich im Angesicht einer steigenden Zahl an Neuinfektionen nicht an die Regeln halten. „Wir setzen ein Signal gegen die so ...

