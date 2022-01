Bei Leselust und Stadtbücherei : Helmut Jacobs liest aus seinem Buch über Wilster

Die Lesung findet am 24. Januar um 19.30 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche statt.

Wilster | Die Marschenstadt steht im Mittelpunkt, wenn der Verein Leselust in Kooperation mit der Stadtbücherei Wilster am Montag, 24. Januar, zur nächsten Lesung einlädt. Dann liest um 19.30 Uhr Helmut Jacobs aus seinem Buch „Wilster – Erinnerungen eines Stadtvertreters“ in der St.-Bartholomäus-Kirche. Ursprünglich war die Veranstaltung für den 18. Januar im S...

