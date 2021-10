Fundort weiträumig abgesperrt : Feuerwehr birgt Leiche aus der Brunsbütteler Braake

Passanten alarmierten die Einsatzkräfte wegen auf dem Wasser treibender Kleidung. Zuvor war am Ufer bereits eine bewusstlose Person gefunden worden. Die Kripo ermittelt.

Brunsbüttel | Trauriger Fund am Sonntag in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen am Vormittag den leblosen Körper eines Mannes aus der Braake. Sie waren alarmiert worden, nachdem Passanten zunächst Kleidungsstücke auf dem Wasser treibend sahen. Vor Ort allerdings stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Menschen handelte. De...

