Von Kellinghusen in die USA : Lea Paulsen – vom Au-pair zum „International Student“

Nach ihrer Zeit als Au-pair will die junge Kellinghusenerin jetzt auch in Seattle studieren – und vielleicht später in den USA arbeiten.

Kellinghusen/Seattle | Auf dem Flughafen in Hamburg kamen Lea Paulsen Zweifel. War es tatsächlich richtig, Familie und Freunde zurückzulassen und sich auf ein Au-pair-Abenteuer in den USA einzulassen? Knapp drei Jahre später antwortet sie mit einem entschiedenen „Ja“. Gerade kehrt sie von einer Stippvisite aus Berlin zurück. Die dortige US-Vertretung hat ihr ein Visum für e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.