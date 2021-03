Laufen und Radfahren : Lukas Ulrich gewinnt Duathlon-Wettbewerb der Gemeinschaftsschule Kellinghusen

Der Duathlon-Wettbewerb hat die Schüler während des Corona-Lockdowns in Bewegung gehalten.

Kellinghusen | Laufend oder per Rad die Republik durchqueren? Ein Duathlon-Sport-Projekt an der Gemeinschaftsschule Kellinghusen sollte die Schüler im Corona-Lockdown in Bewegung halten. Vorgegeben war als Minimalziel für Laufen und Radfahren eine Kilometerleistung bis nach Berchtesgaden. Zahlreiche Jugendliche waren angetan von dem Vorhaben, ihren grauen Zellen ...

