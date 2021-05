Zeugen gesucht : Nach Laubenbrand in Krempe: War es Brandstiftung?

Gegen 5.15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr in das Kleingartengelände im Grünen Weg ausgerückt. Die Laube brannte komplett nieder.

31. Mai 2021, 16:10 Uhr

Krempe | Nachdem am frühen Sonntagmorgen (30. Mai) in Krempe eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen war, schließen die Ermittler der Itzehoer Kripo Brandstiftung nicht aus und suchen nun nach Zeugen.



Gegen 5.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in das Kleingartengelände in der Straße Grüner Weg aus. Dort brannte eine Gartenlaube, die den Flammen letztlich trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehr gänzlich zum Opfer fiel. Die Schadenhöhe, Laube und Inventar, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Gartenanlage beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821/6020 zu melden.