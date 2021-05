Unfall in Glückstadt : Lastwagen pflügt durch Kreisverkehr am Binnenhafen

Bereits in der Nacht zu Donnerstag wurde der Kreisel am Hafen von einem noch unbekannten Fahrer schwer beschädigt.

Glückstadt | Es war ein größeres Fahrzeug, sehr wahrscheinlich ein Lastwagen, mit dem ein bisher unbekannter Fahrer durch den Kreisverkehr Stadtstraße und Am Rethövel gepflügt ist. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall vermutlich bereits in der Nacht zu Donnerstag. Vermutlich Schäden am Unfallwagen Der Fahrer schob zwei große Findlinge be...

