Prozess am Landgericht : Herzhorner brutal im eigenen Haus überfallen – Anklage gegen mutmaßlichen Täter

2018 wurde ein Herzhorner Haus überfallen und ausgeraubt. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter hat begonnen.

Itzehoe/Herzhorn | „Wenn ich den Schlüssel nicht im Badezimmerschrank gehabt hätte, dann wäre ich tot gewesen.“ Der Herzhorner hatte noch Glück im Unglück, als er in seinem Wohnhaus in Herzhorn überfallen wurde. Der Täter sperrte ihn ins Badezimmer und schloss die Tür ab; aber das Bad hat noch einen zweiten Ausgang, den Schlüssel für diese Tür bewahrte der Herzhorner in...

