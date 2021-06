Wasserstoff-Technologie : Land fördert Heider Unternehmen für Entwicklung von „grünem Güterverkehr“

Langfristig soll ein Netz von Wasserstoff-Tankstellen entstehen, durch das LKW 6,3 Millionen Kilogramm CO2 einsparen könnten.

Heide/Itzehoe/Neumünster | Für die Entwicklung eines Konzepts zur Nutzung von grünem Wasserstoff im norddeutschen Güterverkehr hat die Hypion GmbH mit Sitz in Heide vom Land Schleswig-Holstein eine Förderung von 227.059 Euro erhalten. Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht überreichte den Bescheid in Lübeck an Hypion-Geschäftsführer Harro Possel. Insgesamt stellen wir für ...

