Feuer bei Versandhandel : Lagerhalle in Brunsbüttel brennt – Corona-Testzentrum evakuiert

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Corona-Testzentrum verhindern. Verletzt wurde niemand.

Brunsbüttel | In Brunsbüttel hat eine Lagerhalle eines Online-Versandhandels gebrannt. Die Löscharbeiten seien am Dienstagabend durch unter Spannung stehende Solarplatten auf dem Dach erschwert worden, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Nach drei Stunden war der Brand in der etwa 160 Quadratmeter großen Halle Polizeiangaben zufolge gelöscht. Die Brandursache ...

