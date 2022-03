LNG-Terminal für Brunsbüttel : Wirtschaftsminister Robert Habeck verspricht deutlich schnellere Umsetzung

Die Pläne lägen bereits vor und es seien außergewöhnliche Maßnahmen in außergewöhnlichen Zeiten besprochen worden.

Brunsbüttel | Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Noch im Februar standen die Ampeln für ein LNG Terminal in Brunsbüttel eher auf rot. Da hieß es: Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel rückt weiter in die Ferne. Am Freitagnachmittag (11. März) trat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gemeinsam mit Michael Kleemiß, Geschäftsführer German LNG Terminal, und ...

