Gas-Lieferungen per Schiff : LNG-Terminal in Brunsbüttel: Shell als Großkunde an Bord

Der Großkonzern Shell will über Brunsbüttel bedeutende Mengen Flüssig-Erdgas (LNG) importieren. Das Unternehmen hat einen Vorvertrag mit dem künftigen Betreiber des geplanten Terminals in Brunsbüttel unterzeichnet.

Brunsbüttel | Der Energiekonzern Shell hat einen Vorvertrag, ein sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU), mit der German LNG Terminal GmbH über den Import von Flüssig-Erdgas (LNG) über das geplante Terminal in Brunsbüttel geschlossen. Das teilt die German LNG Terminal GmbH, die die geplanten Hafenanlagen betreiben will, in einer Presseerklärung mit. Import...

