Demos gegen LNG-Terminal : Proteste von „Ende Gelände“ in Brunsbüttel gestartet – Polizei zeigt Präsenz

Erste Protestzüge haben sich am Vormittag auf dem Weg gemacht. Laut Polizei halten sich etwa 1800 überwiegend junge Aktivisten in der Stadt auf.

Brunsbüttel | Das Bündnis „Ende Gelände“ demonstriert seit Samstagvormittag (31. Juli) gegen ein geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel. Den ganzen Tag über soll es Aktionen in der Stadt im südlichen Kreis Dithmarschen geben. Auch eine große Demonstration ist geplant. Ein erster Trupp mit mehreren hundert Aktivisten war gegen 9 Uhr in Ri...

