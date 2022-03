Autobahn stundenlang gesperrt : Chaos auf A23 in Itzehoe: Lkw verliert Rote Bete – im Rückstau krachen Autos ineinander

Mehrere Stunden lang kam es am Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen, und ein Mann wurde schwer verletzt. Frühestens gegen 21.30 Uhr soll die Autobahn in Richtung Süden wieder frei sein.

Itzehoe/Heiligenstedten | Großes Chaos am Mittwochnachmittag (2. März) bei Heiligenstedten: Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 15.30 Uhr in Itzehoe-Mitte auf die A23 in Richtung Süden fahren, als seine Ladung aufgrund mangelnder Sicherung auf die Autobahn stürzte. Beide Fahrstreifen waren mit grünen Kisten und roter Bete übersät. Das Technische Hilfswerk aus Elmshorn w...

