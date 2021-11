Best-of-Programm : Hintergründig und humorvoll: Jan Schröter kommt zu Rafiki in Kellinghusen

Seit 1992 veröffentlichte er 33 Romane und Sachbücher und schreibt als Drehbuchautor für TV-Produktionen wie „Großstadtrevier“. Am 25. November kommt der Autor aus Wrist in die Störstadt.

Kellinghusen | Der Autor Jan Schröter ist am Donnerstag, 25. November, um 19.30 Uhr beim Rafiki-Verein im Eine-Welt-Shop und Café in der Brauerstraße 29 a in Kellinghusen zu Gast. Wenn der Kanu-Urlaub komplett aus dem Paddel läuft, aufmüpfige Rentner die ihnen zugedachte Opferrolle einfach nicht erfüllen und die Axt den Scheidungsanwalt erspart, dann steckt Jan S...

