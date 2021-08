Kostenloser Kurs in Itzehoe : Parkinson: So bekommen pflegende Angehörige Unterstützung

Die Krankheit ist ebenso Thema wie mögliche Hilfen.

Itzehoe | Parkinson – was bedeutet das? Um diese Frage geht es bei einem kostenlosen Orientierungskurs für Angehörige und ehrenamtliche Pflegende. Er findet statt am Dienstag, 17. August, von 17 bis 20 Uhr im Kreistagsgebäude in der Viktoriastraße. Schleichende Erkrankung „Beileibe nicht nur Zittern“, so beschreibt die Überschrift die Krankheit, die für d...

