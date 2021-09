„Flucht ist kein Verbrechen“ : Kundgebung gegen Abschiebehaft in Glückstadt

Unter dem Motto „Flucht ist kein Verbrechen! wollen die Teilnehmer mit Musik und Reden um lautstark Kontakt mit den Flüchtlingen aufnehmen

Glückstadt | Gegner der Abschiebhafteinrichtung in Glückstadt laden am Sonnabend, 2. Oktober, zu einer Kundgebung ein. Das Motto heißt „Flucht ist kein Verbrechen!“ Die Aktivisten der Kampagne „Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo!“ werden sich von 14 bis 16 Uhr vor dem Gebäude am Neuendeich aufhalten. Die Abschiebehafteinrichtung wurde am 18. August...

