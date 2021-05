Mehrere Hundert Euro weg : Mann in Itzehoer Bäckerei beklaut

Eine Kundin rempelte am Dienstagmorgen einen Mann in einer Bäckerei in der Feldschmiede an und klaute ihm dabei vermutlich sein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

27. Mai 2021, 13:04 Uhr

Itzehoe | Am Dienstagmorgen (25. Mai) ist ein Mann in Itzehoe Opfer einer Taschendiebin geworden. Die Dame schlug unbemerkt in einer Bäckerei in der Innenstadt zu und machte reiche Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Kundin rempelt Opfer an

Der Mann wollte um 9.15 Uhr in einer Bäckerei in der Feldschmiede einkaufen. Sein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Jackentasche. Als eine einzige weitere Kundin das Geschäft verließ, stieß die Unbekannte den 60-Jährigen an und stahl ihm vermutlich zeitgleich seine Geldbörse. Den Verlust bemerkte er erst, als er seine Waren bezahlen wollte.

Polizei sucht nach kleiner, junger Frau mit dunklem Haar

Laut dem Itzehoer war die Diebin etwa 160 Zentimeter groß, 18 bis 22 Jahre alt, hatte schulterlanges, dunkles Haar und war mit einer dunklen Fleece-Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.