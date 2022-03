Kulturmärz in Glückstadt : Büchermarkt im Jugendzentrum

Der Büchermarkt der Soroptimisten ist wegen der Corona-Pandemie in den Kulturmärz verlegt worden.

Glückstadt | Seit vielen Jahren gibt es den beliebten Büchermarkt der Soroptimistinnen in Glückstadt. Normalerweise findet er anlässlich des Weihnachtsmarktes statt. Weil dieser aber wegen Corona ausgefallen ist, wurde der Büchermarkt kurzerhand in den Kulturmärz verlegt. Neu ist der Standort: Verkauft wird in den Räumen des Jugendzentrums am Kirchplatz 6 und zwar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.