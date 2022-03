Kulturmärz Glückstadt : Marinemusikkorps gibt Konzert

Marinemusikkorps Kiel spielt im Kulturmärz unter Leitung von Kapitänleutnant Inga Hilsberg.

Glückstadt | Sie gehören traditionell zum Kulturmärz: Die Musiker des Marinemusikkorps Kiel. Ihr Konzert ist am Dienstag, 15. März, um 19.30 Uhr im Theater am Neuendeich in Glückstadt. An dem Abend stellt sich die neue Dirigentin des Marinemusikkorps Kiel, Kapitänleutnant Inga Hilsberg, vor. Sie wird zum ersten Mal dieses Orchester in einem Konzert leiten und das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.