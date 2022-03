Kulturmärz Glückstadt : Austausch über Abschiebehafteinrichtung

„Wohnkultur in Glückstadt“ ist der Titel über den Austausch zum Thema Abschiebhafteinrichtung in Glückstadt.

Glückstadt | Veranstaltung im Kulturmärz: Die Besuchsgruppe für Menschen in Abschiebehaft lädt am 25. März um 19 Uhr zu einem Abend über die Abschiebehaft in das Palais für aktuelle Kunst – unter dem Motto „Wohnkultur in Glückstadt“ ein. Wohnen minus Freiheit – so lautet das Konzept der Landesregierung für die Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt. Die einen n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.