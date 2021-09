Kulturkreis Kellinghusen : Themenkonzert „Mysterium Zeit“ in St.-Cyriacus-Kirche

Die Lesung der Schauspielerin Heidi Züger wird vom Duo Cantolegno, Julia von Allwörden-Eberling und Matthias Greenslade, musikalisch umrahmt.

Kellinghusen | Der Kulturkreis Kellinghusen lädt zu einem literarischen Themenkonzert der besonderen Art ein. Am Sonntag, 26. September, können die Besucher in der St.-Cyriacus-Kirche in Kellinghusen einen kurzweiligen und zugleich nachhaltigen Abend über das Phänomen „Zeit“ erleben. Das „Duo Cantolegno“ und die Schauspielerin Heidi Züger machen sich auf eine kreati...

