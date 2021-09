Kulturhaus Wilster : Sterne der Nacht können tiefgründig berühren

Bei der Premiere gelang es Regina Marie Kankel, Telse Hahn-Jüchter, Annkatrin Frank, Karin Warns-Schröder und Heidi Winther unter der Regie von Anton Brade als Band zu überzeugen.

Wilster | Sie haben eine begeisternde Premiere gefeiert und sind schon so etwas wie eine Kultband: Die Sterne der Nacht sind zurück und haben sich am Freitagabend mit ihrem zweiten Bürgerbühnenprojekt „Berührungen“ in die Herzen ihres Publikums im Kulturhaus Wilster gesungen. Die Sterne der Nacht, das sind Regina Marie Kankel, Telse Hahn-Jüchter, Annkatrin Fran...

