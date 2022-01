Kultur in Glückstadt : Eine musikalische Lesung mit Inga Rumpf

Inga Rumpf kommt im Februar nach Glückstadt.

Glückstadt | Trotz Corona: Inga Rumpf will nach Glückstadt kommen, um am Freitag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Stadtkirche aufzutreten. „Zeitreise – Eine musikalische Lesung mit Inga Rumpf“ heißt die Veranstaltung, zu der der Förderverein Musik in der Stadtkirche zu Glückstadt und die Kirchengemeinde einladen. Erste Geld schon mit vier Jahren verdient Inga R...

