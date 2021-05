Neue Ausstellung in Galerie 11 : Cora Korte kommt mit knalligen Farben nach Itzehoe

„Frühlingsglaube“ ist der Titel der Ausstellung, die bis Ende Juni gezeigt werden soll.

Itzehoe | Jetzt kommt Farbe auf die Augen! Cora Korte malt mit Farben, die einen förmlich anspringen und ab Donnerstag, 27. Mai, stellt sie ihre Arbeiten in Itzehoe in der Galerie 11 unter dem Titel „Frühlingsglaube“ aus. Zwei Standorte 1961 in Flensburg geboren, studierte Korte erst Kunst- und Literaturwissenschaften, dann Freie Malerei an der heutigen M...

