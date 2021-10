Verschönerung in Kellinghusen : Graffiti-Künstler verzieren Schaltanlage von SH Netz

Rathaus, St.-Cyriacus-Kirche und Luisenberger Turm auf einem Gebäude – das macht ein Sprayer von „Highlightz“ möglich und schafft einen echten Hingucker.

Kellinghusen | An Sehenswürdigkeiten fehlt es in Kellinghusen wahrlich nicht. Künftig kann die Störstadt mit einer weiteren aufwarten. Im Auftrag der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) haben Graffiti-Künstler von „Highlightz“ aus Potsdam die zentral im Stadtkern gelegene Schaltanlage des Netzdienstleisters verziert. Das farbenprächtig gestaltete Gebäude am Schulbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.